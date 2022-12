Nigéria: le chanteur gospel Nathaniel Bassey prie Dieu pour que Messi remporte la Coupe du monde

Le chanteur de gospel, Nathaniel Bassey, a supplié Dieu d’aider le capitaine de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi, à soulever le trophée de la Coupe du monde.

Il a dit cette prière en partageant une photo de Messi via son compte Twitter, mardi. « Père, s’il te plaît, donne-lui la Coupe du monde et fais taire ses moqueurs », a écrit le chantre nigérian en légende de son post. Une demande à laquelle le Seigneur doit répondre au plus tard ce dimanche 18 décembre où aura lieu la finale entre l’Argentine et la France.

L’Albicéleste a décroché son billet pour le sprint final après sa victoire face à la Croatie (3-0) en demi-finale. Un succès acquis sur des réalisations de Lionel Messi et du jeune attaquant Julian Alvarez, qui s’est offert un doublé.

La France de son côté, a validé le passeport pour l’assaut final après son match laborieux contre le Maroc. Sans être flamboyant, les Bleus ont fait le nécessaire en disposant des Lions de l’Atlas sur le score de 2-0.

Des réalisations signées Théo Hernandez (4è) et Randal Kolo Muani à l’heure de jeu (79è). Un grand exploit des hommes du sélectionneur Didier Deschamps qui se qualifient pour la finale d’une Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive.