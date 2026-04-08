Nigeria : l’armée annonce la libération d’otages au nord-ouest, la société civile dément

Le 5 avril 2026, l’armée nigériane a déclaré avoir récupéré 31 personnes enlevées pendant les célébrations de Pâques dans le village d’Ariko, dans l’État de Kaduna, au nord‑ouest du pays. Selon le communiqué militaire, cinq personnes sont mortes lors de l’assaut, malgré une présence policière et militaire renforcée autour des lieux de culte durant les fêtes.

Sur le réseau X, les autorités ont décrit une intervention rapide : des soldats auraient donné la chasse aux auteurs de l’attaque et, grâce à une supériorité de feu, auraient contraint les ravisseurs à abandonner certains otages en prenant la fuite. Cette version publique fait toutefois l’objet de remises en question de la part des témoins locaux.

Le 7 avril 2026, le révérend John Hayab, représentant de l’Association chrétienne du Nigeria à Kaduna, a nié les affirmations diffusées par l’armée après avoir échangé avec des habitants d’Ariko. L’Association pour le développement de Kuturmi a également rejeté le bilan officiel, affirmant que toutes les personnes enlevées demeurent détenues et qualifiant le communiqué de « faux et trompeur ».

Un responsable communautaire du village, Joseph Ariko, a parlé de « confusion » autour des informations rapportées par les forces armées. Il indique que des membres de sa famille figurent toujours parmi les disparus et assure qu’il n’aurait pas douté de leur libération s’ils avaient réellement été retrouvés : au soir du 7 avril, il faisait état de 35 habitants toujours portés disparus.

Des versions divergentes et une situation encore floue

La divergence entre le récit militaire et les témoignages locaux met en lumière les difficultés de vérification sur le terrain : d’un côté, un communiqué officiel vantant l’efficacité des troupes ; de l’autre, des représentants religieux et communautaires qui contestent avoir constaté des libérations. Les faits restent donc contradictoires quant au sort de plusieurs otages.

Au cœur de ces tensions figurent des questions pratiques et humanitaires : le décompte des personnes enlevées, les circonstances exactes de l’attaque et le sort des captifs. Les autorités locales et les leaders religieux réclament des éclaircissements et une information transparente pour faire apparaître la réalité des événements à Ariko.