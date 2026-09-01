Nigeria : la raffinerie Dangote menace de couper l’essence à ses distributeurs qui continuent d’importer

La raffinerie Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals envisage de restreindre ses livraisons d’essence aux distributeurs nigérians qui continuent d’importer du carburant à l’étranger, selon des sources proches du dossier citées dimanche 30 août par les médias économiques nigérians Nairametrics et BusinessDay. La mesure, qui n’est pas encore officiellement confirmée par la raffinerie, pourrait redessiner les rapports de force sur le marché intérieur des carburants au Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique.

Selon ces sources, qui ont requis l’anonymat pour évoquer des délibérations internes, la raffinerie d’Aliko Dangote reproche à certains distributeurs de mélanger de l’essence importée de moindre qualité avec son propre carburant avant de le revendre aux consommateurs. Ce mélange empêcherait, selon elle, de garantir la qualité associée à sa marque.

La raffinerie pointe également l’absence, au Nigeria, d’un laboratoire indépendant géré par le régulateur qui permettrait de certifier les spécifications techniques du carburant importé avant sa mise sur le marché.

La mesure n’a, à ce stade, fait l’objet d’aucune annonce officielle de la part de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. Selon les mêmes sources, elle pourrait encore être révisée à l’issue de consultations supplémentaires avec les acteurs du secteur.

Une transition vers l’autosuffisance en raffinage

Le Nigeria a engagé, depuis plusieurs années, une transition vers l’autosuffisance dans le raffinage de pétrole, portée notamment par la montée en puissance de la raffinerie de Dangote à Lagos, présentée comme la plus grande raffinerie à train unique au monde. Cette transformation réduit progressivement la dépendance du pays aux importations de carburant, longtemps nécessaires malgré son statut de premier producteur de pétrole du continent.

Une restriction effective des livraisons aux distributeurs encore tournés vers l’importation renforcerait la position de la raffinerie Dangote face aux opérateurs qui continuent de faire venir de l’essence de l’étranger, dans un marché intérieur des carburants déjà en pleine recomposition.