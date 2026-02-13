Nigéria : La raffinerie Dangote atteint une capacité de production de 650 000 b/j

La raffinerie Dangote de Lekki atteint une capacité de traitement annoncée de 650 000 barils de pétrole brut par jour, plaçant l’installation au sommet des unités « single train » du continent africain et parmi les plus imposantes au plan mondial, selon des médias nigérians.

Située dans la zone de Lekki, près de Lagos, l’unité a été portée à son niveau nominal après une phase de montée en charge et d’optimisation technique. Les exploitants évoquent désormais une exploitation stable à plein régime, ce qui marque une transition de la période d’essais vers une production commerciale soutenue.

Les responsables techniques attribuent cette performance à l’ajustement des colonnes de distillation et des unités de traitement des carburants, qui permettent une sortie journalière estimée à 75 millions de litres d’essence. L’efficience des unités de conversion et de traitement a été mise en avant comme clé de voûte pour garantir un flux continu de produits raffinés à partir du pétrole brut local.

Conséquences économiques et projets d’extension

Sur le plan commercial, l’exploitation à pleine capacité devrait réduire de manière sensible les besoins d’importation de carburants raffinés du Nigeria, où les capacités locales étaient historiquement insuffisantes pour couvrir la demande intérieure. Des analystes interrogés par la presse locale estiment qu’un surplus de production pourrait être orienté vers l’exportation vers d’autres marchés de la sous-région, modifiant les équilibres commerciaux en produits pétroliers dans plusieurs pays voisins.

L’impact attendu sur l’emploi local et sur les services associés à la chaîne pétrolière est également souligné par des observateurs économiques, qui relèvent la création d’activités dans la logistique, la distribution et les services industriels autour du site de Lekki. Les effets sur les prix domestiques des carburants dépendront pour leur part des décisions commerciales du groupe et des politiques fiscales nationales.

Le groupe Dangote a déclaré son intention d’accroître encore le potentiel de raffinage : un projet de doublement de la capacité est évoqué, visant à porter la production à environ 1,4 million de barils par jour. Dans le cadre de ce développement, des contrats d’ingénierie et d’extension ont été signés, dont un accord évalué à 350 millions de dollars avec l’entreprise indienne Engineers India Limited (EIL) pour accompagner l’agrandissement de l’installation.

