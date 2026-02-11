Nigeria: la NFF verrouille l’avenir d’Eric Chelle

Malgré les convoitises suscitées par le parcours des Super Eagles à la CAN 2025, la Fédération nigériane assure que son sélectionneur, Eric Chelle, encore sous contrat pour un an, ne quittera pas son poste.

Malgré les convoitises suscitées par le parcours des Super Eagles à la CAN 2025, la Fédération nigériane assure que son sélectionneur, Eric Chelle, encore sous contrat pour un an, ne quittera pas son poste.

La Fédération nigériane de football (NFF) a tenu à mettre fin aux spéculations entourant l’avenir d’Eric Chelle. Courtisé après le beau parcours des Super Eagles lors de la CAN 2025, le technicien de 44 ans ne quittera pas son poste, assure son président Ibrahim Gusau.

Le dirigeant a rappelé que l’ancien sélectionneur du Mali est encore lié pour une saison avec la NFF et qu’aucun départ anticipé n’est envisagé. « Nous avons encore un contrat d’un an avec Eric (Chelle) et, quoi qu’il arrive, il doit attendre son expiration », a déclaré Gusau, cité par SoccerNet.

Publicité

Déterminée à préserver la stabilité du staff, l’instance fédérale ne souhaite pas perturber son sélectionneur. « Nous ne voulons pas le distraire, car nous comprenons qu’il apprécie de travailler avec le Nigeria », a-t-il ajouté.