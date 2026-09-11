Nigeria : la NCC lance un registre IMEI pour bloquer les appareils non conformes

La Nigerian Communications Commission (NCC) a lancé mercredi 9 septembre 2026 la première phase d’un système centralisé d’enregistrement et d’authentification des appareils utilisant une carte SIM au Nigeria . Le régulateur veut contrôler plus efficacement les équipements importés ou vendus dans le pays et empêcher les appareils non conformes d’accéder aux réseaux mobiles.

Le dispositif repose sur un Device Management System (DMS), chargé d’automatiser la vérification des autorisations techniques. Il doit alimenter un registre central des numéros IMEI, l’identifiant unique associé aux téléphones et aux autres équipements mobiles compatibles avec une carte SIM.

La NCC précise que tout appareil de communication avec SIM introduit au Nigeria devra être enregistré avant sa mise en vente. Les équipements qui ne sont pas dûment enregistrés ne seront pas autorisés à fonctionner sur les réseaux nigérians.

La première phase concerne les appareils déjà présents dans les stocks ainsi que les nouveaux équipements importés. Selon TheCable, qui cite un courriel de la Commission, le délai d’enregistrement des appareils déjà en stock a été repoussé au 6 octobre 2026 après des difficultés signalées par certains fabricants, importateurs, revendeurs et distributeurs.

Publicité

Un registre central pour les numéros IMEI

Le régulateur s’appuie sur l’article 132(2) du Nigerian Communications Act de 2003, qui impose aux opérateurs, fabricants et fournisseurs d’obtenir une homologation de type avant qu’un équipement de communication puisse être vendu ou utilisé dans le pays.

La NCC indique que les règles d’homologation publiées en août 2024 ont préparé la création du Central Equipment Identity Register. Le registre doit permettre de vérifier plus rapidement si les appareils respectent les normes techniques et réglementaires applicables.

Le système doit aussi faciliter l’identification des appareils importés illégalement ou non conformes. Les terminaux signalés comme volés pourront être bloqués sur les réseaux mobiles à partir de leur numéro IMEI, même en cas de changement de carte SIM.

Publicité

La mise en œuvre associe notamment le Nigeria Customs Service, les fabricants d’équipements, les importateurs et les associations professionnelles. Le directeur des normes techniques et de l’intégrité des réseaux de la NCC, Edoyemi Ogoh, a précisé que la plateforme conserverait des données d’identification comme les numéros IMEI sans donner au régulateur accès au contenu des appareils ni aux communications personnelles.