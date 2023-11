Nigéria: la marine nationale arrête 06 voleurs de pétrole brut

- Publicité-

La Marine nationale du Nigéria a annoncé dans un communiqué, avoir procédé à l’arrestation de 06 voleurs de pétrole brut dans l’Etat d’Anambra situé dans la région sud-est du pays.

Les forces de l’ordre ont intensifié leur lutte contre les activités illégales au Nigéria. Plus particulièrement dans l’Etat d’Anambra, la police a décidé de mettre fin à la menace du vol de pétrole brut, des transactions illégales sur les produits pétroliers et du vandalisme des oléoducs. Cet engagement ferme se traduit depuis des mois par des offensives à succès. La dernière en date est l’arrestation de plusieurs voleurs de pétrole brut.

« Le 11/03/2023, vers 06h00, un Ugwu Donatus âgé de 57 ans, Chukwudi Eke âgé de 52 ans et un Nwabueze Daniel âgé de 30 ans respectivement, ont été arrêtés le long d’Atani. Road, communauté d’Odekpe dans la LGA d’Ogbaru de l’État d’Anambra, alors qu’il transportait 70 sacs de produits pétroliers, il a estimé qu’il y avait environ 3 500 litres de gazole automobile frelaté présumé dans un véhicule Nissan blanc immatriculé : Enugu ENU 391 XX », détaille un communiqué du responsable des relations publiques de l’État, NSCDC, Okadigbo Edwin..

« De même, le 7 novembre 2023, vers 13 heures, un Chinedu Okafor âgé de 32 ans, Abu Galaddima âgé de 42 ans et Rishamah Abbass âgé de 29 ans, respectivement, ont été arrêtés dans la communauté d’Odekpe dans la LGA d’Ogbaru. avec deux fourgonnettes J5 blanches immatriculées : Anambra XA 929 ZBL et Anambra AWK 776 YZ et chargées de 100 sacs de produits soupçonnés d’être du gazole automobile raffiné illégalement, estimé à environ 5 000 litres », ajoute le communiqué.

Osuala a également révélé que les enquêtes préliminaires menées suggéraient que les produits chargés dans la communauté d’Osssamala dans la LGA d’Ogbaru se dirigeaient vers Upper Iweka avant leur destination finale.

Les cas de vol du pétrole brut sont légion au Nigéria. Mais depuis des années, les autorités nigérianes ont initié des politiques de lutte contre ce phénomène. Des avancées ont été enrégistrées mais le phénomène a la peau dure et résiste tant bien que mal.