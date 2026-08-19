Nigeria : la fin des restrictions américaines sur les ports après douze ans intensifie leur attractivité

Depuis 2014, les navires ayant fait escale dans certains ports nigérians avant de se rendre aux États-Unis étaient soumis à des contrôles de sûreté supplémentaires. Washington vient de mettre fin à ce dispositif, estimant que le Nigeria applique désormais des mesures antiterroristes jugées efficaces.

Dans un avis publié le 19 août au Journal officiel fédéral américain, l’US Coast Guard a retiré le Nigeria de la liste des pays dont les ports sont considérés comme ne respectant pas suffisamment les exigences de sûreté maritime américaines. La décision concerne les navires ayant fréquenté certains ports nigérians avant leur arrivée aux États-Unis.

En pratique, les bâtiments concernés n’auront plus à faire l’objet de mesures de sécurité additionnelles imposées en raison de leur passage par ces installations. Ces exigences pouvaient notamment entraîner des vérifications renforcées, des inspections supplémentaires ou des obligations particulières pour les équipages et les opérateurs maritimes.

La mesure américaine intervient après plusieurs années d’efforts engagés par les autorités nigérianes pour renforcer la sûreté des ports. Abuja a travaillé à l’amélioration de son cadre réglementaire, de ses procédures de contrôle et de la coordination entre les différentes administrations chargées de la sécurité maritime.

Une décision qui réduit les contraintes pour les opérateurs

Pour les compagnies maritimes, la levée de ces restrictions devrait simplifier les escales et réduire les risques de retards liés aux contrôles supplémentaires dans les ports américains. Elle améliore également la perception du dispositif nigérian de sûreté portuaire auprès des partenaires internationaux.

Le Nigeria cherche depuis plusieurs années à accroître le rôle de ses ports dans les échanges régionaux et internationaux. La reconnaissance américaine constitue un signal favorable pour les opérateurs qui utilisent les infrastructures portuaires de Lagos et d’autres plateformes maritimes du pays.

La décision ne signifie toutefois pas que les navires seront dispensés des contrôles de sûreté habituels. Ils restent soumis aux règles américaines applicables à l’ensemble des bâtiments entrant dans les ports des États-Unis, ainsi qu’aux obligations prévues par les normes internationales de sécurité maritime.

Pour Abuja, la fin de ce régime spécifique met un terme à une mesure qui affectait la compétitivité de ses ports depuis 2014. Les autorités nigérianes devront désormais maintenir le niveau de conformité ayant permis cette évolution, afin d’éviter un éventuel rétablissement des restrictions.