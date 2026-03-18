Nigéria : la Fédération fixe un plafond face à la réclamation de 130 000 dollars d’Eric Chelle

La Fédération nigériane de football (NFF) a indiqué qu’elle est disposée à revoir à la hausse la rémunération de l’entraîneur des Super Eagles, Eric Chelle, mais dans la limite d’un plafond fixé à 100 000 dollars par mois, selon des sources internes. Les pourparlers en vue d’un nouveau contrat se poursuivent et les deux camps cherchent un terrain d’entente pour prolonger la collaboration.