BENIN WEB TV

Nigeria : la croissance du PIB accélère à 4,43 % au deuxième trimestre 2026

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Nigeria a progressé de 4,43 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, contre 3,89 % au trimestre précédent, selon les données publiées lundi 31 août par le Bureau national des statistiques (NBS). Ce taux dépasse également les 4,23 % enregistrés un an plus tôt, confirmant une accélération progressive de la première économie d’Afrique de l’Ouest.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à
Economie
22vues
Nigeria : la croissance du PIB accélère à 4,43 % au deuxième trimestre 2026
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Cette performance reste toutefois inférieure à l’objectif de croissance annuelle de 7 % que le gouvernement fédéral s’est fixé pour 2027, selon le NBS.

Le secteur non pétrolier continue de porter l’essentiel de l’activité économique du pays, avec 95,84 % du PIB réel et une croissance de 4,31 % sur la période. Les services, qui représentent 56,62 % du PIB, ont progressé de 4,60 %, tandis que l’agriculture (26,15 % du PIB) a enregistré une hausse de 4,39 %.

Le secteur pétrolier, plus restreint avec 4,16 % du PIB, affiche la plus forte progression sectorielle, à 7,31 %, portée par une production quotidienne de brut passée de 1,55 million à 1,72 million de barils entre le premier et le deuxième trimestre 2026, selon le NBS.

L’industrie, qui pèse 17,23 % du PIB, a en revanche nettement ralenti, avec une croissance de 3,96 % contre 7,46 % un an plus tôt, selon les mêmes chiffres officiels.

Articles liés

Nigeria: Tinubu ouvre sa campagne entre PIB en hausse et vie chèreNigeria: Tinubu ouvre sa campagne entre PIB en hausse et vie chèreFer : qui sont les géants mondiaux que Simandou veut bousculer depuis la GuinéeFer : qui sont les géants mondiaux que Simandou veut bousculer depuis la GuinéeCôte d’Ivoire : début de la campagne de cacao, la carte du producteur devient obligatoireCôte d’Ivoire : début de la campagne de cacao, la carte du producteur devient obligatoireLe Ghana mise sur les métiers verts pour favoriser l’emploi des jeunesLe Ghana mise sur les métiers verts pour favoriser l’emploi des jeunes

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV