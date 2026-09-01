Nigeria : la croissance du PIB accélère à 4,43 % au deuxième trimestre 2026

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Nigeria a progressé de 4,43 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, contre 3,89 % au trimestre précédent, selon les données publiées lundi 31 août par le Bureau national des statistiques (NBS). Ce taux dépasse également les 4,23 % enregistrés un an plus tôt, confirmant une accélération progressive de la première économie d’Afrique de l’Ouest.

Cette performance reste toutefois inférieure à l’objectif de croissance annuelle de 7 % que le gouvernement fédéral s’est fixé pour 2027, selon le NBS.

Le secteur non pétrolier continue de porter l’essentiel de l’activité économique du pays, avec 95,84 % du PIB réel et une croissance de 4,31 % sur la période. Les services, qui représentent 56,62 % du PIB, ont progressé de 4,60 %, tandis que l’agriculture (26,15 % du PIB) a enregistré une hausse de 4,39 %.

Le secteur pétrolier, plus restreint avec 4,16 % du PIB, affiche la plus forte progression sectorielle, à 7,31 %, portée par une production quotidienne de brut passée de 1,55 million à 1,72 million de barils entre le premier et le deuxième trimestre 2026, selon le NBS.

L’industrie, qui pèse 17,23 % du PIB, a en revanche nettement ralenti, avec une croissance de 3,96 % contre 7,46 % un an plus tôt, selon les mêmes chiffres officiels.