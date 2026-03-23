Nigéria : la colère du journaliste David Hundeyin après la mort solitaire de son père Témoin de Jéhovah

Le journaliste nigérian David Hundeyin a publié en ligne un court texte évoquant une douleur que, dit-il, de nombreuses familles africaines connaissent sans l’exprimer.

L’histoire remonte à 2006. Le frère aîné de David, étudiant en cinquième année de médecine à Korle Bu, au Ghana, a indiqué, lors d’un congé familial à Lagos, qu’il pratiquait des transfusions sanguines sur ses patients. Le père, membre convaincu des Témoins de Jéhovah, a interprété cette pratique comme une trahison totale de sa foi.

Selon Hundeyin, ce refus de reconnaître les actes de son fils a entraîné des ruptures familiales : le père n’a pas assisté au mariage de la première fille, a opposé un refus au mariage du deuxième fils en raison de la religion de la fiancée, et était absent lors des noces de David. Le journaliste affirme que le père est décédé sans avoir rencontré deux de ses petits-enfants, dans un état qu’il décrit comme empreint de confusion et de profonde douleur.

Le revirement doctrinal

Le 20 mars 2026, le mouvement des Témoins de Jéhovah a officiellement assoupli sa position sur les transfusions sanguines. Hundeyin a rappelé que cet homme avait sacrifié des relations familiales et, selon lui, sa propre vie pour une règle désormais modifiée, et a rapporté éprouver une colère contenue à ce sujet.

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