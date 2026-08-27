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Nigeria: Ibrahim Gusau démissionne de la présidence de la Fédération de football

Sous pression depuis plusieurs semaines, Ibrahim Gusau a annoncé sa démission de la présidence de la Fédération nigériane de football. Le dirigeant quitte ses fonctions avec effet immédiat, tout comme les autres membres du conseil d’administration de la NFF.

Romaric Déguénon
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Football
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Nigeria: Ibrahim Gusau démissionne de la présidence de la Fédération de football
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Le président de la Fédération nigériane de football (NFF), Ibrahim Gusau, a annoncé sa démission, jeudi, dans un contexte particulièrement tendu autour de la gouvernance du football nigérian. Gusau a confirmé son départ lors d’une conférence de presse organisée dans l’après-midi à Abuja. Sa démission prend effet immédiatement et concerne également les autres membres du conseil d’administration de la NFF.

Cette décision intervient alors que la Fédération fait face à une pression croissante concernant la gestion et l’organisation du football au Nigeria. Le départ de l’ensemble de l’équipe dirigeante ouvre désormais une période d’incertitude à la tête de l’instance. Les prochaines étapes devront notamment permettre de déterminer les modalités de la transition et la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante.

Cette démission constitue un tournant majeur pour le football nigérian, alors que la NFF est régulièrement confrontée à des débats sur sa gouvernance et ses performances. Les autorités et les acteurs du football national devront désormais s’atteler à assurer la continuité de la gestion de l’instance et à préparer la suite.

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