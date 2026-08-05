Nigeria : First HoldCo prépare la cession de près d’un quart de son capital

First HoldCo, maison mère de First Bank of Nigeria, prévoit de remettre sur le marché un bloc de 10,43 milliards d’actions représentant près de 25 % de son capital. Détenue temporairement par RC Investment Management, cette participation est valorisée entre 1 300 et 1 400 milliards de nairas au cours actuel du titre, contre 323,4 milliards de nairas lors de son acquisition en juillet 2025.

Une importante opération se prépare autour de First HoldCo, le groupe financier qui contrôle First Bank of Nigeria, considérée comme la plus ancienne banque du pays. La holding entend céder les actions actuellement détenues par RC Investment Management, un véhicule d’investissement utilisé lors de la sortie de deux anciens actionnaires majeurs.

Le bloc comprend environ 10,43 milliards d’actions. Il représente près du quart du capital de First HoldCo et constitue actuellement la plus importante participation détenue par un seul actionnaire dans le groupe.

Au cours récent du titre, cette participation est valorisée entre 1 300 et 1 400 milliards de nairas, soit environ un milliard de dollars. Le montant définitif de la transaction dépendra toutefois du prix retenu, des conditions de marché et du mode de cession choisi.

Le directeur général de First HoldCo, Wale Oyedeji, avait déjà annoncé que les titres seraient revendus. Il avait précisé que RC Investment Management ne les détenait que temporairement et que plusieurs options étaient envisagées pour leur remise sur le marché. Aucun calendrier précis n’avait alors été communiqué.

Une participation achetée 323,4 milliards de nairas en 2025

Les actions avaient été acquises le 16 juillet 2025 dans le cadre de 17 transactions négociées hors marché sur la Nigerian Exchange. Le prix avait été fixé à 31 nairas par titre, portant la valeur totale de l’opération à environ 323,4 milliards de nairas.

Les vendeurs étaient Barbican Capital et plusieurs entités affiliées à l’homme d’affaires Oba Otudeko, ainsi que des sociétés liées au groupe Leadway et à Tunde Hassan-Odukale.

Oba Otudeko avait cédé environ 7,79 milliards d’actions, tandis que les entités associées à Tunde Hassan-Odukale en avaient vendu près de 2,29 milliards. RC Investment Management avait été présentée comme l’unique acquéreur du bloc.

La Securities and Exchange Commission du Nigeria avait confirmé avoir donné son accord à l’opération, après l’apparition d’interrogations sur la structure de la transaction et l’identité du bénéficiaire final des actions.

Depuis cette acquisition, le cours de First HoldCo a fortement progressé. À 126 nairas par action, niveau récemment affiché par le groupe, le bloc de RC Investment Management vaut environ 1 314 milliards de nairas, soit plus de quatre fois son prix d’acquisition. Sa valeur pourrait atteindre 1 400 milliards de nairas en cas de cession à un cours supérieur.

Cette hausse reflète notamment le regain d’intérêt des investisseurs pour First HoldCo. Le président du groupe, Femi Otedola, a lui-même augmenté sa participation à plusieurs reprises en 2026. À la suite de nouvelles acquisitions, il contrôlait près de 22 % du capital à la fin de juillet, se rapprochant du niveau détenu par RC Investment Management.

La cession du bloc pourrait donc entraîner une nouvelle recomposition de l’actionnariat. Selon la manière dont les titres seront répartis, elle pourrait favoriser l’entrée d’un nouvel investisseur stratégique, accroître la part des investisseurs institutionnels ou renforcer la position d’actionnaires déjà présents.

L’opération intervient également dans un contexte de recapitalisation du secteur bancaire nigérian. First HoldCo mène un programme de mobilisation de capitaux destiné à consolider le bilan de FirstBank et à respecter les nouvelles exigences de fonds propres imposées par la Banque centrale du Nigeria.

En juin 2026, la holding a achevé une nouvelle tranche de placement privé de 45 milliards de nairas. Les ressources doivent être injectées dans FirstBank dans le cadre de son plan de renforcement du capital et de sa capacité de financement.

La vente des actions détenues par RC Investment Management reste distincte de cette levée de fonds. Elle porte sur des titres existants et ne devrait donc pas, en elle-même, apporter de nouveaux capitaux à First HoldCo, sauf disposition particulière liée à la structure finale de l’opération.