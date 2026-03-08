Nigeria : Etuk Ubong, trompettiste né pour faire groover et conscientiser l’Afrique

Dimanche 8 mars 2026, mettons-nous au rythme et à la réflexion autour de l’Afrique avec Etuk Ubong, chef d’orchestre et trompettiste nigérian rencontré aux Rencontres des Trans Musicales de Rennes en décembre 2025.

Dimanche 8 mars 2026, mettons-nous au rythme et à la réflexion autour de l’Afrique avec Etuk Ubong, chef d’orchestre et trompettiste nigérian rencontré aux Rencontres des Trans Musicales de Rennes en décembre 2025.

Élevé dans l’agitation de Lagos, Etuk conserve un lien fort avec son héritage efik du sud du Nigeria, où l’eau et les percussions jouent un rôle central. C’est à l’église, en frappant les percussions, que sa mère lui a offert la trompette — un basculement qu’il décrit comme une rencontre avec son destin musical. Depuis, il affirme jouer pour tenter d’agir positivement sur le monde.

Adolescent, vers 13–14 ans, il adopte définitivement la trompette. L’univers musical de son père — des vinyles de Bob Marley à Miles Davis en passant par Fela Kuti — a façonné son goût et sa fierté africaine. Il va jusqu’à orner son instrument de cauris : pour lui ces coquillages évoquent Kwame Nkrumah et les luttes pour l’indépendance et l’unité africaine, tout en rappelant que le cauri fut aussi une monnaie, un marqueur d’identité.

Publicité

Sur scène comme dans son club à Lagos, Etuk mélange chant, percussions et cuivre, proposant une musique à la fois dansante et engagée. Son jeu se nourrit d’un souci du travail bien fait et d’un profond respect des traditions qui l’habitent.

« Bientôt, l’Afrique comptera parmi les meilleurs endroits du globe »

Parmi ses références politiques figurent des figures comme Nkrumah, Lumumba ou Sankara ; elles nourrissent sa réflexion sur un modèle politique fondé sur le partage. Il refuse pour autant l’étiquette d’activiste radical et se présente comme un citoyen conscient, engagé dans la recherche collective de nouvelles façons d’organiser la société pour construire plutôt que détruire.

À la tête de « The Truth » à Lagos, il met en pratique ses convictions : par la musique et l’exemple, il veut montrer que l’Afrique peut se développer et s’épanouir. Pour Etuk Ubong, chaque geste quotidien compte pour convaincre que le continent a les atouts pour devenir, très prochainement, l’un des meilleurs lieux au monde.