Nigéria: environ 7 000 pénis d’âne, à destination de Hong Kong, saisis

Les services douaniers nigérians ont intercepté 7 000 pénis d’ânes à l’aéroport de Lagos, le centre commercial du pays, qui étaient destinés à Hong Kong, selon un responsable.

Les autorités nigérianes ont intercepté 7 000 pénis d’ânes dans un aéroport international après que l’odeur des colis ait éveillé les soupçons. Les pénis d’ânes étaient transportés en contrebande vers Hong Kong dans 16 sacs, mais les douaniers de l’aéroport Murtala Muhammed, dans la ville nigériane de Lagos, ont intercepté les colis.

Sambo Dangaladima, le contrôleur des douanes de l’aéroport, a déclaré à la BBC que les parties d’animaux ont été trouvées dans des sacs dans la section d’exportation des animaux. Il a déclaré qu’une odeur âcre se dégageait des sacs, ce qui a éveillé les soupçons des douaniers qui ont alors ouvert les paquets pour trouver les 7 000 pénis d’ânes.

Dangaladima a déclaré qu’un suspect lié à la cargaison, dont la valeur est estimée à 200 millions de Naira (306 millions f CFA), a réussi à s’échapper. Le commerce illicite de parties d’ânes – y compris les pénis et la peau de l’animal – du Nigeria vers la Chine est courant. Les parties de l’animal sont utilisées en Chine pour fabriquer un médicament traditionnel appelé ejiao.

En juin, les services douaniers nigérians ont déclaré avoir intercepté dans un aéroport trois sacs de 100 kg remplis d’organes génitaux d’ânes et 3 712 morceaux de peau d’âne. Quatre mois plus tôt, en mars, quatre suspects avaient été arrêtés alors qu’ils tentaient de faire passer en fraude 2 754 pénis d’âne et 3 712 morceaux de peau.

Le Nigeria a perdu plus de 6 milliards de livres sterling dans le commerce illicite de la contrebande de parties d’ânes vers la Chine entre 2012 et 2018, selon des responsables. Il est illégal au Nigeria de tuer des ânes pour leurs parties du corps et de les faire passer en contrebande dans des pays étrangers – mais la contrebande illicite se poursuit.