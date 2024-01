Nigeria: dix morts à la suite d’explosions de mines à Borno

- Publicité-

Au moins dix personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées lorsqu’une explosion de mines terrestres a frappé deux véhicules commerciaux le long de la route Ngala-Dikwa, située dans la zone de gouvernement local de Ngala, dans l’État de Borno.

Selon les informations locales, l’incident s’est déroulé vers 10h30 aux environs du village de Kinewba à Ngala, situé à environ 15 kilomètres de Maiduguri. Shehu Mada, le chef d’une milice locale engagée dans la lutte contre les islamistes, a rapporté que sept personnes ont perdu la vie mardi matin lorsque leur camion a heurté une mine terrestre présumée posée par des jihadistes dans le village de Kinabaa.

De plus, lundi, dans la même région de l’État de Borno, trois autres personnes avaient perdu la vie sur la même route après qu’une voiture et un camion transportant de l’aide humanitaire pour la ville de Gamboru eurent explosé suite à une rencontre avec des mines. Les forces militaires ont réussi à désactiver trois autres mines qui étaient disposées près du site de l’explosion. Dans cette région, les groupes islamistes Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) mènent depuis de nombreuses années des attaques contre la population.