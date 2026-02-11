Nigeria : des soldats américains bientôt déployés pour former l’armée nigériane

Les États-Unis vont envoyer environ 200 militaires au Nigeria pour apporter un appui à l’armée nigériane dans sa lutte contre les groupes jihadistes, ont annoncé des responsables nigérians et américains mardi 10 février. Ce renfort s’inscrit dans un approfondissement de la coopération sécuritaire entre Washington et Abuja.

Les États-Unis vont envoyer environ 200 militaires au Nigeria pour apporter un appui à l’armée nigériane dans sa lutte contre les groupes jihadistes, ont annoncé des responsables nigérians et américains mardi 10 février. Ce renfort s’inscrit dans un approfondissement de la coopération sécuritaire entre Washington et Abuja.

Le général Samaila Uba, qui fait fonction de porte-parole des forces armées nigérianes, a expliqué à l’AFP que ces éléments américains auraient pour mission principale la formation des troupes locales et l’assistance technique nécessaire sur le terrain. Selon lui, il s’agit d’un soutien destiné à renforcer les capacités opérationnelles de l’armée nationale.

La présence de ces soldats a ensuite été confirmée par une porte-parole du commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), qui a validé l’information communiquée par les autorités nigérianes. Le déploiement devrait être limité en nombre et focalisé sur des tâches d’entraînement plutôt que sur des opérations de combat directes.

Publicité

Contexte diplomatique