Nigeria : des hommes armés tuent au moins 38 personnes dans l’État de Zamfara

Des hommes armés ont assassiné un grand nombre d’habitants du village de Dutse Dan Ajiya, situé dans l’État de Zamfara, au nord‑ouest du Nigeria, au cours de la nuit séparant jeudi et vendredi 20 février. L’information a été relayée à l’AFP ce samedi 21 février par des représentants de la police et des élus locaux.

Selon Yazid Abubakar, porte‑parole de la police de Zamfara, le bilan officiel s’établit pour l’instant à au moins trente‑huit victimes. Il a indiqué que la situation immédiate s’était calmée et que des opérations de surveillance se poursuivaient autour du village.

Un élu local, Hamisu Faru, avance pour sa part un chiffre supérieur, évaluant à cinquante le nombre de personnes tuées. D’après son récit, des groupes armés ont ouvert le feu de façon massive, frappant notamment ceux qui tentaient de fuir les lieux.

Les autorités policières ont précisé que l’accès à Dutse Dan Ajiya est limité, ce qui complique les déplacements et rend difficile l’acheminement rapide de renforts et de secours vers la localité.

Mesures et situation sur place

Sur le terrain, des patrouilles ont été déployées pour sécuriser la zone et éviter de nouveaux épisodes de violence, a indiqué le porte‑parole. Les forces présentes restent sur leurs positions afin de maintenir un état de calme relatif et d’empêcher d’éventuelles reprises d’attaques.

Les témoignages concordent sur la brutalité de l’assaut : des habitants affirment que les assaillants ont tiré sans distinction, provoquant une panique générale parmi la population. Les autorités locales et la police continuent d’évaluer l’ampleur des pertes et la situation demeure suivie de près par les services présents sur place.