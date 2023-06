Nigéria: décès du légendaire boxeur Jeremiah ‘Jerry’ Okorodudu

Agé de 64 ans, l’ancienne gloire de la boxe nigériane, Jeremiah ‘Jerry’ Okorodudu, est décédée mercredi des suites d’une longue maladie, a confirmé sa fille aux médias locaux.

Deuil dans le monde de la boxe nigériane. Jeremiah ‘Jerry’ Okorodudu n’est plus. L’ancienne gloire du noble art s’est éteinte mercredi des suites d’une longue maladie. Sa mort a été confirmée par sa fille Emily et le secrétaire général du Nigeria Boxing Board of Control (NBB of C), Remi Aboderin. « Il était malade. il souffrait de diabète et c’est ce qui a conduit à l’AVC », a expliqué Emily à Brila FM sur le décès de son père. « Il n’est plus à l’hôpital, il a déjà été emmené à la morgue… Nous tenons le coup« , a-t-elle ajouté.

Okorodudu est né le 24 mai 1959 et a représenté le Nigeria dans l’épreuve masculine de boxe poids moyen aux Jeux olympiques d’été de 1984 à Los Angeles. Il a participé au Festival national des sports de 1979 et a remporté une médaille d’or.

Aux Jeux du Commonwealth de 1982 à Brisbane, en Australie, il a remporté le bronze pour le Nigeria. Il a eu 83 combats amateurs et 40 combats professionnels entre 1986 et 1992.

