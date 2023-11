Nigéria : Bola Tinubu s’apprête à présenter le budget 2024 devant l’Assemblée nationale

Le secrétaire à la recherche et à l’information de l’Assemblée Nationale du Nigéria, Dr Ali Barde Umoru, a confirmé ce lundi, que le président Bola Tinubu prendra la parole mercredi lors d’une session conjointe de l’Assemblée nationale pour présenter le budget 2024 du pays.

Le président nigérian Bola Tinubu se prépare à dévoiler mercredi, les plans financiers pour l’année à venir. Selon nos informations, la proposition initiale du président Bola Tinubu, évaluée à 26,1 milliards de nairas pour les dépenses totales en 2024, a été approuvée par le Sénat, notamment par sa commission des Finances. Après deux semaines de sessions interactives avec les responsables des ministères, départements et agences, le Sénat a donné son accord pour le budget proposé.

En outre, des paramètres importants ont été approuvés, incluant de nouveaux emprunts de 7,8 milliards de nairas, ainsi que la fixation du prix du pétrole de référence pour 2024 à 73,96 dollars avec une production quotidienne estimée à 1,78 million de barils.

Cette présentation du budget 2024 est attendue avec impatience, car elle déterminera les orientations financières et les priorités du pays pour l’exercice à venir. Les détails spécifiques sur les secteurs bénéficiaires, les investissements prévus et les mesures pour renforcer l’économie seront scrutés attentivement par les citoyens, les analystes économiques et les acteurs du marché.