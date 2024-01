Nigéria: blessé et forfait pour la CAN, Umar Sadiq déjà dans le groupe de la Real Sociedad

-Publicité-

Victime d’une blessure à la cuisse avec le Nigéria et annoncé forfait pour la CAN 2023 en Côte d’ivoire, Umar Sadiq a déjà retrouvé toute sa forme en Espagne. L’attaquant des Super Eagles est convoqué avec son club de la Real Sociedad pour la Coupe du Roi face à Osasuna, ce mercredi.

Un miracle? Forfait pour la CAN 2023 après sa blessure à la cuisse lors d’un match de préparation pour la compétition avec le Nigéria, Umar Sadiq s’est déjà rétabli, en tout cas en Espagne. L’attaquant des Super Eagles a été convoqué pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi face à Osasuna, ce mercredi.

La semaine dernière, la Fédération nigériane de football avait annoncé une période d’indisponibilité de trois semaines pour justifier le forfait de son buteur, remplacé par l’avant-centre de Trabzonspor, Paul Onuachu. Sauf que ce dernier a déjà retrouvé les pelouses. Le joueur de 26 ans s’est même entrainé ce mardi avec le reste de l’équipe, selon Besoccer.

La controverse s’est intensifiée lorsqu’une vidéo d’Umar a fait surface sur les réseaux sociaux, le montrant courir et faire de courts sprints. Ces images contredisaient la nature de sa blessure signalée et ont suscité des spéculations et des critiques de la part du public et des médias.

Le retour rapide d’Umar à l’entraînement et son inclusion dans le groupe malgré sa récente blessure mettent en évidence ces défis et l’environnement souvent dynamique du football, où la santé des joueurs et les besoins de l’équipe doivent être soigneusement équilibrés.

📋 La convocatoria para el partido de mañana. AUPA REAL!!!#WeareReal pic.twitter.com/yaifI1o0jT — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 16, 2024