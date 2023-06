Nigéria: au moins 30 morts dans des attaques armées au nord-ouest du pays

Une série d’attaques armées perpétrées dans l’État de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, a fait au moins 30 morts et de nombreux blessés, selon les autorités locales. Les assaillants, circulant à moto, ont attaqué plusieurs villages, provoquant une réponse des forces de sécurité qui ont neutralisé huit d’entre eux.

Les habitants de l’État de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, ont été victimes d’une vague d’attaques armées meurtrières ces derniers jours. Des hommes armés à moto ont pris pour cible sept villages de la région, causant la mort d’au moins 30 personnes et blessant de nombreux autres civils innocents. Les autorités locales ont condamné fermement ces attaques et se sont engagées à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la population.

Selon Ahmad Rufai, porte-parole par intérim de la police de Sokoto, des opérations de sécurité ont été immédiatement lancées en réponse à ces attaques. Les forces de sécurité ont réussi à neutraliser huit assaillants lors d’une opération coordonnée. Néanmoins, la traque des autres responsables reste en cours afin de les traduire en justice.

Le Nigeria est confronté depuis un certain temps à une série d’attaques perpétrées par des bandes armées opérant dans différentes régions du pays. Outre ces groupes criminels, les organisations terroristes telles que Boko Haram et Iswap ont également intensifié leurs activités, semant la terreur et la destruction dans certaines parties du pays. Cette situation a entraîné une détérioration de la sécurité, mettant en péril la vie des citoyens et la stabilité du pays.

La circulation à moto a été interdite dans certains États du Nigeria en raison de l’utilisation de ce moyen de transport par les assaillants. Les autorités cherchent à limiter la mobilité des groupes armés et à empêcher de nouvelles attaques. Cependant, il est essentiel de mettre en œuvre une approche plus globale, combinant des mesures de sécurité renforcées, des opérations de renseignement et des efforts de développement socio-économique pour lutter efficacement contre la violence et l’extrémisme dans le pays.