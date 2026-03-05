Nigeria : au moins 18 morts dans une attaque de Boko Haram à Borno

Au moins 18 personnes, dont sept soldats, ont été tuées mardi soir dans le nord-est du Nigeria lors d’une attaque menée par des djihadistes contre une base militaire et le village de Ngoshe, dans l’État de Borno, selon des habitants, des miliciens et des gardes forestiers.

Au moins 18 personnes, dont sept soldats, ont été tuées mardi soir dans le nord-est du Nigeria lors d’une attaque menée par des djihadistes contre une base militaire et le village de Ngoshe, dans l’État de Borno, selon des habitants, des miliciens et des gardes forestiers.

Les groupes Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) ont intensifié ces derniers mois leurs raids contre des installations militaires dans la région, dans le cadre d’une insurrection qui dure depuis 16 ans et qui a fait plus de 40 000 morts et déplacé environ deux millions de personnes.

Lors de l’attaque, les assaillants ont chassé les soldats de la base et pillé le village. Selon Babakura Kolo, membre d’une milice locale, environ 30 femmes et enfants ont été kidnappés. Shu’aibu Habu, garde forestier, rapporte que sept soldats et onze habitants, dont des femmes et des enfants, ont été tués, tandis que plusieurs personnes, dont l’imam local et un officier de l’armée, ont été enlevées.

Publicité

Mercredi, un rapport consulté par l’AFP indique que l’armée nigériane a riposté par des frappes aériennes contre des repaires djihadistes, tuant « plus de 50 terroristes », tandis que d’autres ont pris la fuite. Les autorités militaires n’ont pas commenté officiellement ces événements.