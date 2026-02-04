Nigeria : Attaque à Woro dans le centre-ouest, au moins 162 morts
Au moins 162 personnes ont perdu la vie mardi 3 février lors d’une attaque survenue dans le village de Woro, situé au centre-ouest du Nigeria.
Koffi AMÈGANVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Sécurité
440vues
Publicité
1 min de lecture
Au moins 162 personnes ont perdu la vie mardi 3 février lors d’une attaque survenue dans le village de Woro, situé au centre-ouest du Nigeria.
L’événement meurtrier a touché cette localité rurale du pays, provoquant un bilan humain lourd selon les informations disponibles.
Cette attaque intervient alors que le Nigeria renforce ses actions pour faire face à une insécurité persistante, attribuée notamment à des bandes criminelles et à des groupes jihadistes.
Publicité
Les efforts de lutte contre cette violence endémique sont menés avec l’appui des autorités américaines, conformément aux éléments rapportés.
Articles liés
États-Unis : l’homme qui a tenté de tuer Donald Trump en septembre 2024 condamné à la prison à perpétuitéUkraine : une frappe de drone russe dans la région de Dnipropetrovsk fait deux mortsLibye : assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi, des intérêts étrangers évoquésLibye : ouverture d’une enquête sur la mort de Saïf al-Islam Kadhafi à Zintan
Merci pour votre lecture — publicité