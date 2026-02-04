Nigeria : Attaque à Woro dans le centre-ouest, au moins 162 morts

Au moins 162 personnes ont perdu la vie mardi 3 février lors d’une attaque survenue dans le village de Woro, situé au centre-ouest du Nigeria.

L’événement meurtrier a touché cette localité rurale du pays, provoquant un bilan humain lourd selon les informations disponibles.

Cette attaque intervient alors que le Nigeria renforce ses actions pour faire face à une insécurité persistante, attribuée notamment à des bandes criminelles et à des groupes jihadistes.

