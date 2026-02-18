Nigeria : arrivée d’une centaine de militaires américains dans le nord-est

Environ une centaine de soldats américains ont été déployés à Bauchi, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé le porte-parole du quartier général de la Défense. L’information a été rendue publique le lundi 16 février 2026.

Selon le communiqué officiel, ce renfort s’inscrit dans une montée en intensité des opérations menées par les États‑Unis au Nigeria pour lutter contre les groupes djihadistes actifs dans plusieurs régions du pays.

Le déploiement intervient quelques semaines après une série d’actions aériennes américaines réalisées en décembre 2025 dans la partie nord‑ouest du territoire nigérian, destinées, selon Washington, à frapper des positions liées à ces groupes armés.

Sur le plan politique, l’intervention américaine intervient dans un climat sensible : l’ancien président Donald Trump a à plusieurs reprises dénoncé des violences visant spécifiquement les chrétiens au Nigeria, des accusations systématiquement rejetées par les autorités d’Abuja.

Enjeux et réactions

Ce mouvement de troupes soulève des questions sur la nature exacte des missions confiées aux militaires américains sur le sol nigérian et sur la coordination entre Washington et le gouvernement fédéral de Lagos. Les autorités nigérianes ont jusqu’ici défendu leur position en niant toute discrimination religieuse dans la gestion des violences.

Dans la région, l’arrivée de forces étrangères rappelle la persistance de la menace djihadiste et la nécessité, pour certains partenaires internationaux, d’intervenir ou d’appuyer les capacités locales. Les détails opérationnels restent cependant peu fournis publiquement, et les observateurs attendent des précisions sur la durée et l’ampleur de ce déploiement.