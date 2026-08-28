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Nigeria : à Geidam, des habitants disent être restés confinés après des combats

Des échanges de tirs ont été rapportés à la périphérie de Geidam, dans l’État de Yobe, tôt le mercredi 26 août 2026. Après ces combats signalés dans cette localité du nord-est du Nigeria, des habitants disent être restés confinés chez eux pendant trois jours.

Mohamed ISSA
Publié le à
Sécurité
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Nigeria : à Geidam, des habitants disent être restés confinés après des combats
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Abubakar Musa, Usman Kabir et Idris Baffa ont décrit des restrictions qui ont empêché les habitants de circuler normalement après les affrontements. Leur récit évoque des journées passées à l’intérieur des habitations, dans une ville où toute reprise de violence ravive aussitôt l’inquiétude.

Geidam se trouve dans l’État de Yobe, l’une des zones les plus exposées à l’insécurité dans le nord-est nigérian. Le Programme alimentaire mondial estime à 2,3 millions le nombre de personnes déplacées par la violence et l’insécurité dans cette partie du pays.

La ville avait déjà été occupée pendant plusieurs jours par l’ISWAP en avril 2021, précédent qui reste central dans la mémoire sécuritaire locale.

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