Nigeria : 5 millions $ pour 6 000 connexions et 41 000 bénéficiaires

All On a investi 5 millions de dollars dans PowerGen Renewable Energy Nigeria Limited pour financer de nouveaux mini-réseaux électriques au Nigeria, avec jusqu’à 6 000 connexions et environ 41 000 bénéficiaires visés.

L’investissement doit soutenir jusqu’à 9 MW de capacité de production et contribuer à la création d’environ 470 emplois dans les communautés et les entreprises desservies, selon les données communiquées par All On.

Le financement, structuré sous forme d’investissement mezzanine, doit servir au développement de mini-réseaux isolés et interconnectés destinés aux ménages, aux commerces et aux clients industriels confrontés à un accès limité ou irrégulier à l’électricité.

All On indique que son apport complète la levée de fonds de série C de la société mère de PowerGen, WindGen Power USA Inc. D’autres capitaux ont été apportés par ElectriFI, Impact Fund Denmark, le Sustainable Energy Fund for Africa et InfraCo.

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PowerGen dispose déjà d’actifs au Nigeria, dont le mini-réseau communautaire de Toto, dans l’État de Nasarawa. Le projet est présenté par All On comme le premier mini-réseau solaire hybride interconnecté du pays.

L’entreprise développe des infrastructures d’énergie renouvelable et de distribution au Nigeria ainsi que dans plusieurs autres marchés africains. Le nouvel investissement doit lui permettre d’étendre au Nigeria des solutions autonomes et raccordées au réseau.

Le directeur général de PowerGen, Aaron Cheng, a déclaré que le Nigeria restait un marché prioritaire pour le groupe et que les nouveaux capitaux serviraient à accélérer le déploiement d’une électricité renouvelable fiable et abordable.