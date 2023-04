Nigéria: 46 morts dans une nouvelle attaque au centre-nord du pays

Des hommes armés ont attaqué un village dans l’État du Benue, faisant plusieurs dizaines de morts, alors que les conflits fonciers entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires continuent de sévir dans la région.

Des hommes armés non identifiés ont attaqué le village d’Umogidi dans l’État du Benue, au centre-nord du Nigeria, mercredi dernier, faisant au moins 46 morts, selon les autorités locales. Les conflits fonciers entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires sont courants dans la région, où les deux parties se disputent le contrôle des terres. Les éleveurs de la région ont été accusés d’avoir mené plusieurs attaques contre les communautés locales ces derniers mois.

La violence rurale est un défi majeur pour le président élu Bola Tinubu, qui doit prendre ses fonctions en mai et faire face à l’insurrection jihadiste dans le Nord-Est et à l’agitation sécessionniste dans le Sud-Est. La criminalité à grande échelle dans le nord-ouest et le centre du pays est alimentée par des bandes armées qui rançonnent les villages et enlèvent des dizaines de personnes contre rançon.

La communauté internationale a condamné cette attaque et appelé à des mesures immédiates pour mettre fin aux conflits fonciers et assurer la sécurité des populations locales. Il est urgent que les autorités nigérianes prennent des mesures pour prévenir de futures attaques et pour résoudre les conflits fonciers de manière pacifique afin de garantir la paix et la stabilité dans la région.