Nigeria: 30 morts dans des affrontements entre bergers et agriculteurs

Au moins 30 personnes ont perdu la vie dans des affrontements entre bergers et agriculteurs dans l’État de Plateau au Nigeria. Les violences, survenues dans la ville de Mangu, ont conduit à des déplacements massifs de populations et à des arrestations.

La Mwaghavul Development Association, représentant l’ethnie Mwaghavul, a confirmé que des heurts sanglants ont éclaté mardi entre bergers et agriculteurs à Mangu. Les rapports indiquent que plus de 30 personnes ont été tuées, et des dizaines d’autres blessées, lors de ces affrontements qui ont également vu des maisons et des lieux de culte incendiés.

Les tensions ont contraint de nombreux habitants à fuir leurs foyers. En réponse, le président du bureau local de la Croix-Rouge, Nurudeen Husaini Magaji, a déclaré qu’environ 1 500 personnes se sont réfugiées dans un camp d’urgence établi dans la région.

La police de l’État a réagi en arrêtant 17 personnes en lien avec ces violences, selon le porte-parole Alabo Alfred. Le gouverneur de l’État de Plateau, Caleb Mutfwang, a pris des mesures d’urgence en imposant un couvre-feu de 24 heures à Mangu pour contenir la situation.

Ces affrontements rappellent la fragilité de la coexistence entre les communautés agricoles et pastorales dans l’État de Plateau, où les attaques armées sont malheureusement récurrentes. En décembre de l’année dernière, au moins 200 personnes avaient perdu la vie lors d’attaques similaires dans les régions de Bokkos et de Barkin-Ladi.