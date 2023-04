Nigeria: 25 morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs

- Publicité-

Au Nigéria, les violents affrontements entre les éleveurs peuls et les agriculteurs berom ont fait 25 morts dans la région de Taraba. Le conflit qui s’est intensifié ces dernières années, a également entraîné de nombreuses pertes matérielles.

Selon le porte-parole de la police de Taraba, Usman Abdullahi, les affrontements ont éclaté dans les régions d’Ussa et de Takum, où les éleveurs et les agriculteurs se disputent depuis longtemps les terres et les ressources naturelles. Les éleveurs peuls accusent les agriculteurs berom de voler leur bétail et de les attaquer, tandis que les agriculteurs berom se plaignent des dégâts causés par les troupeaux sur leurs cultures.

Les forces de sécurité ont été déployées pour rétablir l’ordre et assurer la sécurité des populations locales. Malgré les efforts des autorités pour résoudre ce conflit, les tensions persistent dans la région.

Ce conflit n’est pas nouveau au Nigéria, où les affrontements entre éleveurs et agriculteurs sont fréquents. La situation s’est encore aggravée ces dernières années, avec une multiplication des attaques et des violences. Les deux communautés doivent trouver une solution pacifique pour mettre fin à cette spirale de violence qui fait de nombreuses victimes.

Il est donc urgent que les autorités nigérianes trouvent une solution durable à ce conflit, en favorisant le dialogue et la réconciliation entre les deux communautés. La paix et la stabilité de la région en dépendent.