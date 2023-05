Nigéria: 18 villageois tués dans une nouvelle attaque dans un Etat de l’Est

- Publicité-

Une attaque tragique dans le village de Iye, situé dans la province de Benue, au Nigéria, a entraîné la mort de 18 villageois et de nombreux blessés. Les affrontements sporadiques entre éleveurs et agriculteurs dans la région continuent de semer la violence et le désespoir. Les autorités locales ont déployé des forces de sécurité et ont ouvert une enquête pour déterminer les responsables de cette attaque dévastatrice.

La porte-parole de la police de Benue, Catherine Anene, a confirmé que des forces de sécurité avaient été rapidement déployées dans la région afin de rétablir l’ordre et d’assurer la sécurité des habitants. Une enquête a également été ouverte pour identifier les coupables et les traduire en justice. Les autorités locales sont déterminées à mettre fin à la violence qui sévit dans la région depuis un certain temps déjà.

Conflits entre éleveurs et agriculteurs

Il convient de noter que l’État de Benue est souvent le théâtre d’affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Les Peuls, une communauté nomade pratiquant l’élevage, sont régulièrement en conflit avec certaines tribus qui se consacrent à l’agriculture. Les éleveurs Peuls affirment souvent que les agriculteurs tentent de voler leur bétail, ce qui suscite des tensions et des confrontations tragiques.

Cette attaque brutale dans l’État de Benue souligne une fois de plus la nécessité urgente de trouver une solution durable à la violence entre éleveurs et agriculteurs au Nigéria. Les pertes humaines et les souffrances engendrées par ces affrontements sont inacceptables et ont un impact dévastateur sur les communautés locales.