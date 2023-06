Nigeria: 106 morts dans le naufrage d’un bateau lors d’un mariage

- Publicité-

Le naufrage d’un bateau transportant des participants à un mariage dans l’État du Niger, au Nigeria, a coûté la vie à 106 personnes, selon les dernières informations fournies par les autorités. Malgré les efforts de sauvetage en cours, cette tragédie rappelle les risques associés aux catastrophes maritimes pendant la saison des pluies dans la région.

Le bilan du naufrage dévastateur d’un bateau dans l’État nigérian du Niger s’est alourdi, avec un nombre tragique de 106 personnes ayant perdu la vie. L’accident s’est produit le 12 juin sur le fleuve Niger, lorsque le bateau transportant près de 300 personnes qui rentraient d’un mariage dans l’État du Niger a heurté un arbre flottant et a sombré. Selon le porte-parole de la police de l’État de Kwara, Okasanmi Ajayi, les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver d’éventuels survivants dans la zone de l’incident.

Bien que 144 personnes aient pu être secourues, cette tragédie laisse le pays en deuil et rappelle les risques auxquels les voyageurs sont exposés pendant la saison des pluies au Nigeria. Les conditions météorologiques et les obstacles flottants dans les rivières peuvent augmenter les dangers pour les navires et les embarcations, nécessitant une vigilance accrue de la part des autorités et des voyageurs.

Le gouverneur de l’État de Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, a exprimé sa profonde tristesse face à cette catastrophe dévastatrice qui a coûté la vie à de nombreuses personnes.