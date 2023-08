Nigeria: 10 morts et 07 blessés dans l’effondrement d’une mosquée historique

Une mosquée vieille de 186 ans s’est effondrée lors de la prière d’al-Asr dans l’émirat de Zaria, au nord du Nigeria, entraînant la perte de dix vies et blessant sept autres fidèles. Les autorités locales ont lancé une enquête pour élucider les circonstances de cette tragédie qui a secoué la communauté religieuse et historique de la région.

Vendredi dernier, une catastrophe impensable a frappé l’émirat de Zaria, un lieu empreint d’histoire et de spiritualité au nord du Nigeria. Une mosquée datant de 186 ans, témoignage vivant du patrimoine religieux et culturel de la région, s’est effondrée lors de la prière d’al-Asr, faisant dix morts et laissant sept autres fidèles grièvement blessés. La tragédie s’est produite alors que les croyants se rassemblaient pour honorer leur foi dans ce lieu sacré.

L’émir de Zaria, Ahmed Nuhu Bamalli, a exprimé sa profonde tristesse face à cette perte dévastatrice. Dans des déclarations à la presse, il a déploré le sort tragique qui a frappé la mosquée et a confirmé que les blessés avaient été transférés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Les autorités locales ont immédiatement lancé une enquête approfondie afin de comprendre les circonstances exactes qui ont conduit à l’effondrement de cette structure historique.

- Publicité-

Construite entre 1835 et 1837 sous le règne du prince Mohammed Bello, la mosquée avait résisté à l’épreuve du temps, devenant un symbole de la spiritualité et de l’attachement à la tradition pour les fidèles locaux. Sa perte soudaine a laissé la communauté en deuil et en état de choc, tandis que les regards sont désormais tournés vers les résultats de l’enquête en cours.