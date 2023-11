Nigéria: 02 hommes condamnés pour possession illégale d’écailles de Pangolin

- Publicité-

La Haute Cour fédérale de Lagos a condamné mardi, un ressortissant camerounais, Fofou Dadjo Evariste, et un Nigérian, Babangida Mahmoud, à deux ans de prison pour la possession illégale d’écailles de pangolin.

Le verdict a été prononcé par le juge Yelim Bogoro, qui a condamné les deux hommes après leur plaidoyer de culpabilité aux accusations. Les accusations sont entre autre, complot, possession illégale, commerce, entreposage et perversion du cours de la justice. Un troisième accusé, Olamilekan Adenekan, était également jugé pour des chefs d’accusation similaires.

Les infractions, qui se seraient produites entre 2018 et 2022, ont eu lieu sur la chaussée n°12 de Ljora, dans la région de l’État de Lagos. Les condamnés ont été reconnus coupables de violations des articles 516, 3, 4, 20, 11 (b) et 166 de la loi sur le Code pénal, Cap C38, Lois de la Fédération du Nigéria, 2004.

Initialement plaidant non coupables, les accusés ont modifié leur plaidoyer lors du procès de mardi, ce qui a conduit à la lecture de l’accusation révisée. Les avocats des condamnés ont plaidé en faveur de la clémence, affirmant que leurs clients avaient exprimé des remords et s’étaient engagés à ne plus se livrer à des activités criminelles.

La sentence a été prononcée avec rigueur par le tribunal, condamnant Babangida Mahmoud à payer une amende de 100 000 N, tandis que Fofou Dadjo Evariste doit s’acquitter d’une amende de 300 000 N en plus de sa peine de prison.