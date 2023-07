Niger: un groupe de malfaiteurs démantelé par la police

- Publicité-

La Direction Départementale de la Police Nationale ( DDPN) de Doutchi a présenté le 20 juillet 2023, aux autorités administratives, judiciaires et à la société civile, une bande de malfaiteurs démantelée dans la Ville de Doutchi, à environ 300 km à l’Est de Niamey.

Le 16 juillet 2023, des individus non identifiés à bord d’une moto ont dévalisé une boutique au quartier Ahole de Doutchi, en emportant notamment toutes les caisses contenant leurs recettes. Ces mêmes individus ont tenté de braquer en même temps un camionneur en stationnement mais ce dernier a vite accouru au poste de sécurisation du péage route Dosso pour aviser les agents en service audit poste.

La prompte réaction de ces derniers a permis de saisir une moto, une caisse avec des jetons, un téléphone et des chaussures. La suite de l’enquête a permis l’interpellation de neuf (9) individus dont trois (3) impliqués directement pour vol de nuit, en réunion avec arme et moyen motorisé. Lors de l’interpellation, il a été découvert également, trois (3) briques de cannabis soit 3,25 kg, des machettes et des couteaux ainsi qu’un béret militaire.

Dans son intervention, le DDPN de Doutchi a beaucoup insisté auprès de l’assistance sur le lien entre vol et trafic de drogue dans la Ville de Doutchi et a demandé aux différentes autorités et forces vives d’œuvrer davantage pour la prévention de ce fléau à travers la sensibilisation et la vigilance.