Niger : Un ex-otage allemand kidnappé au Niger récupéré par les autorités algériennes

Le ministère algérien de la Défense a annoncé, le 8 août, la prise en charge d’Ulumaskan Sinan, un ressortissant allemand enlevé au Niger plus de deux semaines auparavant. Récupéré par les services de sécurité algériens, il a été transféré vers Alger avant sa remise annoncée aux autorités allemandes.

Ulumaskan Sinan est arrivé en bonne santé à la base aérienne de Boufarik, au sud d’Alger, après avoir été transporté depuis In Guezzam, dans l’extrême sud du pays, à proximité de la frontière nigérienne. Le ministère algérien de la Défense n’a pas communiqué de détails sur le lieu précis de sa récupération ni sur les circonstances de l’opération.

Le ressortissant allemand a indiqué avoir d’abord passé quatre jours dans le désert avec un premier groupe de ravisseurs. Il aurait ensuite été remis à un second groupe, qui l’a détenu pendant environ douze à treize jours dans des conditions qu’il a décrites comme « très mauvaises ».

Avant son transfert, Ulumaskan Sinan a remercié les autorités algériennes pour son accueil et les soins reçus. Il a également qualifié l’opération de libération de « grande envergure » et « très bien exécutée », notamment compte tenu des conditions de l’environnement sahélien.

Une opération menée dans une zone frontalière sous tension

Le sud de l’Algérie et les zones frontalières avec le Niger et le Mali sont confrontés à la présence de groupes armés et de réseaux criminels actifs dans les trafics et les enlèvements. Les autorités algériennes n’ont pas identifié publiquement le groupe à l’origine du kidnapping et aucune information n’a été communiquée sur une éventuelle demande de rançon.

Le ressortissant allemand doit être remis prochainement aux autorités de son pays. Les modalités et le calendrier de ce transfert n’ont pas été précisés.

Cette prise en charge intervient après la libération, en janvier 2025, de l’Espagnol Gilbert Navarro. Capturé dans le sud de l’Algérie, il avait ensuite été conduit au Mali avant d’être libéré grâce à une opération des autorités algériennes.