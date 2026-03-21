Niger : suspension des activités de l’ambassade d’Allemagne pour raisons de sécurité

L’Allemagne a provisoirement retiré son personnel diplomatique du Niger et suspendu ses activités consulaires dans la capitale. Depuis le 20 mars 2026, il n’est plus possible d’effectuer à Niamey des demandes de visa ou de passeport auprès de la représentation allemande; les personnes concernées doivent désormais s’adresser à l’ambassade d’Allemagne à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Le ministère allemand des Affaires étrangères, qui a publié une mise à jour sur son site, explique que cette relocalisation répond à des motifs de sécurité. L’ambassade a par ailleurs conseillé à ses ressortissants de quitter le pays tant que la situation reste incertaine.

La décision intervient dans un contexte de recrudescence des attaques menées par des groupes jihadistes sur le sol nigérien : elle fait suite aux récents assauts ayant visé la zone de l’aéroport international de Niamey et à d’autres frappes, notamment contre une base aérienne à Tahoua.

Plusieurs États avaient déjà réduit leur présence diplomatique à Niamey, les autorités étrangères invoquant le risque élevé d’enlèvement et la multiplication des violences armées.

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Conséquences pratiques et climat sécuritaire

Concrètement, toutes les démarches consulaires à destination des services allemands depuis Niamey devront maintenant transiter par Ouagadougou. Les administrations et les ressortissants qui dépendaient de la chancellerie à Niamey devront s’adapter à ce transfert jusqu’à nouvel ordre.

Les autorités nigériennes ont, de leur côté, renforcé la surveillance : les forces de défense et de sécurité se déclarent en état d’alerte sur l’ensemble du territoire et sont particulièrement visibles à plusieurs carrefours de la capitale.

Le thème de la sécurité des étrangers a aussi été abordé récemment lors d’une visite d’un haut responsable américain chargé des affaires africaines, soulignant l’inquiétude internationale face à la situation sur place.