Niger: plusieurs terroristes tués et des matériels récupérés par l’armée

Dans son bulletin hebdomadaire des opérations N° 31, l’armée nigérienne a annoncé avoir neutralisé 6 terroristes et interpellés plusieurs bandits et suspects dans plusieurs zones du pays. Des matériels ont également été saisis par l’armée.

A travers divers engagements, les Forces Armées Nigériennes (FAN) poursuivent les actions de lutte contre les groupes armés terroristes et la sécurisation des populations au niveau des différents théâtres d’opérations.

Dans l’Ouest du pays, dans la zone d’opération « Yarti« , des actions ont été menées avec des partenaires sur des éléments terroristes dans la zone de Tiguezefan, le ratissage a permis de dresser le bilan suivant: six (06) terroristes neutralisés, trois (03) motos détruites, cinq (05) armes et des munitions endommagées et deux (02) motos abandonnées.

En outre, six (06) individus ont été interpellés dans le même secteur pour association de malfaiteurs en lien avec les groupes terroristes. Au cours de la même période, une poursuite a été engagée par un élément du détachement de Sanam contre des individus à motos. Le bilan de cette dernière action est de deux (02) motos saisies, un des suspects a été neutralisé et deux (02) autres interpellés.

Dans la Zop Almahaou, lors de la sécurisation du marché de Dingazi, deux (02) individus prélevant des taxes sur les commerçants ont été appréhendés en milieu de semaine. Ces derniers ont été remis aux services compétents.

En fin de semaine, une unité de l’opération a été prise à partie par des individus à motos. La vigoureuse riposte de celle-ci a permis de saisir des motos abandonnées par les bandits dans leur fuite.

Point sur les opérations au nord et dans l’Est du pays

Au Nord du pays, dans la zone de Défense N°2, quatre (04) véhicules non immatriculés, chargés d’environ 7300 litres de gas-oil, ont été interceptés en début de semaine dans le secteur d’IN-ABANGHARIT, douze (12) fraudeurs arrêtés et mis à la disposition des services régionaux compétents pour investigation.

Une intervention du détachement mixte de TABARKAT en milieu de semaine a permis d’arrêter huit (08) bandits armés, de saisir deux (02) véhicules, des armes et des munitions sur l’axe TABARAKAT-DJADO.

Au niveau de la Zone de Défense N°8, les activités opérationnelles conduites au cours des dix derniers jours ont permis d’enregistrer le bilan suivant: trois (03) bandits armés présumés interpellés, sept (07) orpailleurs clandestins interceptés, cent quatre-vingt-dix-neuf virgule soixante-quinze (199,75) kilogrammes de chicha et un (01) téléphone satellitaire Thuraya saisis, dix sept (17) véhicules sans plaque minéralogique nationale immobilisés, un (01) trafiquant de migrants clandestins et vingt-huit (28) migrants interceptés et deux (02) véhicules transportant quarante-neuf (49) bidons de soixante (60) litres d’essence saisis.

A l’Est du pays, une patrouille du SECTEUR 4/FMM a intercepté, en début de semaine, des vivres et du matériel destinés aux terroristes de Boko Haram aux environs de N’GUIGMI.