Niger: plusieurs terroristes tués, des otages libérés

Dans son nouveau bulletin des opérations, l’armée nigérienne a fait cas de plusieurs terroristes tués, d’autres interpellés et des équipements militaires saisis. Aussi, a-t-elle mené une opération de libération d’otages à succès au centre du pays.



A travers divers engagements, les Forces Armées Nigériennes (FAN) poursuivent les actions de lutte contre les groupes armés terroristes et s’attèlent à la sécurisation des populations et de leurs biens au niveau des différents théâtres d’opérations. Au nord du pays, dans la Zone de Défense N°2, l’escorte du convoi public de Tabarkat a fait l’objet d’une attaque par des individus armés en début de semaine. La riposte de cette dernière a permis d’appréhender dix (10) assaillants, de saisir trois (03) véhicules, une (01) mitrailleuse de type M80, des munitions ainsi que des appareils téléphoniques.

On dénombre deux (02) blessés côté FAN. Au niveau de la Zone de Défense N°8, au cours de la même période, un véhicule transportant des munitions a été intercepté par une patrouille dans le secteur du Korry Kantana. Le véhicule et son conducteur ont été mis à la disposition des services compétents pour investigation. Dans la même zone, cinq (05) véhicules et une (01) moto sans plaque d’immatriculation ont été saisis.

36 présumés terroristes interceptés

A l’est, les troupes de la Force multinationale Mixte (FMM) ont mené une opération spéciale suite aux observations aériennes faisant cas de la présence des dizaines de terroristes vers le village de Afofo et dans la forêt de Matari (Nigéria). Ainsi, plusieurs frappes menées dans ce cadre ont permis de détruire un campement et une base vie terroriste.

Cette action a permis aux troupes terrestres d’appréhender trente-six (36) présumés terroristes et d’intercepter un (01) véhicule chargé d’importantes quantités de produits pharmaceutiques fraudés aux environs de la localité de TAM.

Deux terroristes neutralisés

A l’ouest, au niveau de la Zone d’opération Almahaou, un accrochage a eu lieu entre un élément de l’opération et des terroristes à motos. Ce qui a permis la neutralisation de deux (02) terroristes et la récupération de deux (02) armes et des munitions. Dans la Zone d’opération Niya, une opération de ratissage effectuée au cours de la semaine au Sud-ouest de Ouanzerbe a permis d’interpeller deux (02) suspects et de saisir et détruire huit (08) motos.

Un véhicule de trafic de carburant ainsi que deux trafiquants à bord ont aussi été appréhendés dans la même zone et la cargaison saisie. En début de semaine, un engin explosif improvisé a été déclenché au passage d’une patrouille au sud de TAMOU faisant deux (02) blessés parmi les éléments des FDS.

Libération des otages

Au centre du pays, dans la Zone d’opération Faraouta Bouchia, la semaine a été marquée par deux incursions suivies de prise d’otages dans les villages de Dan Dela et Kagara. Les interventions des unités dédiées ont permis la libération des otages. En outre, aux alentours du village de Dan Dela deux (02) véhicules et trois motos transportant plus de 5000 litres de carburants fraudés ont été appréhendés et remis aux services compétents.

Au niveau de la Zone d’opération Chara, deux (02) guetteurs terroristes ont été neutralisés en début de semaine par une unité de l’opération lors d’une reconnaissance offensive dans le secteur de Chinouare. En parallèle, des soins ont été procurés aux personnes vulnérables et des produits pharmaceutiques distribués dans le village d’INKOTAYEN et alentours.