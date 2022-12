Niger: plusieurs terroristes neutralisés et des équipements saisis

L’armée nigérienne a annoncé ce mardi, la mort de plusieurs terroristes dans des offensives menées dans les différentes contrées du pays, dans le cadre de sa mission de lutte contre le terrorisme.

A travers divers engagements, les Forces Armées Nigériennes (FAN) poursuivent les actions de lutte contre les groupes armés terroristes et s’attellent à la sécurisation des populations au niveau des différents théâtres d’opérations. A l’Ouest, dans la Zone d’opération NIYA, le poste de contrôle de SAY a fait l’objet d’une attaque nocturne en début de semaine par des individus armés à motos faisant un (01) mort parmi les FDS.

Au cours de la même période, les éléments du poste militaire de reconnaissance de TIAWA ont neutralisé un (01) guetteur terroriste qui rôdai dans les environs de SAMIRA. Dans la zone de TANGOUNGA, une patrouille a intercepté un convoi logistique terroriste; suite à cela deux (02) terroristes ont été neutralisés, du matériel de fabrication d’engins explosifs détruit et une importante quantité de vivres et produits divers saisie.

L’opération EMALOBE 2 entamée depuis plusieurs jours dans la zone a permis de dresser le bilan provisoire suivant quatre-vingt-douze (92) motos ennemies récupérées et détruites, huit (08) terroristes neutralisés, deux (02) plots logistiques détruits et six (06) engins explosifs improvisés neutralisés. Dans le rang ami, on dénombre six (06) blessés.

Trois suspects appréhendés

Dans la Zone d’opération ALMAHAOU, trois (03) suspects ont été appréhendés dans le secteur de BANIBANGOU et mis à la disposition des services compétents. Suite à un renseignement faisant état de vol de bétail en début de semaine à GAIGOROU, l’intervention d’une unité de l’opération a permis de récupérer ledit bétail.

Dans la même zone d’opérations, au moins vingt-cinq (25) terroristes ont été neutralisés après une frappe aérienne ayant permis la destruction de neuf (09) motos, deux (02) Ak47, un (01) RPG7, la saisie de trois (03) motos et l’interpellation d’un (01) individu suspect lors du ratissage.

Au Nord du pays, dans la Zone de Défense N°8, au cours de la deuxième décade du mois de décembre, les opérations de sécurisation de la zone ont permis d’enregistrer le bilan suivant: trois (03) armes et des munitions saisies; l’interpellation de deux (02) individus et la saisie de cent trente-neuf (139) détecteurs de métaux; la recherche et le sauvetage de quatorze (14) voyageurs en détresse sur l’axe Achegour-puits Espoir suite à une panne mécanique; l’interception de sept (07) véhicules sans plaque d’immatriculation sur l’axe Dirkou-Agadez dans le secteur des Dunes 400.

Des individus armés à motos neutralisés

Au centre du pays, dans la Zone d’opération CHARA, poursuivant sa mission de contrôle de zone, un élément de ladite opération a été pris à partie en début de semaine par trois (03) individus armés à motos. La riposte a permis de neutraliser ces derniers et de saisir deux (02) armes, des munitions et des moyens de communication.

Dans la nuit du 15/12/22, des bandits armés non identifiés ont fait incursion dans le village de Garin Dawa, où ils ont emporté vingt-deux (22) moutons et treize (13) boeufs; l’intervention des éléments de l’opération FARAOUTA BOUCHIA a permis de récupérer le bétail volé.

A l’Est du pays, la semaine a été marquée au niveau du SECTEUR 4/FMM par des tirs de harcèlement sur le poste de la gendarmerie à l’entrée de la ville de DIFFA par des individus non identifiés à bord d’un véhicule. Au cours de la même période, un élément de la garde nationale a été assassiné dans la ville de Diffa. Par ailleurs, deux (02) ex repentis ont été arrêtés suite à l’assassinat d’un commerçant dans la localité de TAM; deux (02) armes ainsi que des munitions ont été saisies. L’opération SHARAN FAGUE 2 entamée depuis quelques semaines dans la région du Lac Tchad a permis de neutraliser une dizaine de terroristes et d’interpeller plusieurs présumés complices de Boko Haram.