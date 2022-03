Niger: plusieurs soldats morts et blessés dans une embuscade terroriste, près la frontière avec le Burkina

Une mission d’escorte des forces armées nigériennes (FAN) a été prise en embuscade jeudi, par des hommes armés, selon le ministre nigérien de la Défense qui dresse un bilan de 6 soldats tués et un blessé.

« Le jeudi 24 mars 20222 aux environs de 16h30 (15h30 GMT), une mission d’escorte des forces armées nigériennes (FAN) est tombée dans une embuscade tendue par un groupe d’hommes armés terroristes aux alentours du village de Kolmnae, dans le département de Téra », indique le communiqué du ministre de la Défense.

« Le bilan est le suivant : six militaires tués, un militaire blessé et un véhicule détruit. Côté ennemi, (le bilan est) non déterminé », poursuit le texte, indiquant que les assaillants se sont repliés en direction de la zone dite des trois frontières.