Niger: plusieurs réseaux de malfaiteurs démantelés à Zinder

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la police nationale du Niger a annoncé avoir démantelé plusieurs réseaux de malfaiteurs à Matameye, dans la région de Zinder.

Démantèlement de plusieurs vastes réseaux de malfaiteurs spécialisés dans le vol, la fausse monnaie et le trafic international de drogue, par la Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN) de Kantché (Matameye), région de Zinder.

Des investigations minutieuses menées par la DDPN de Matameye, région de Zinder ont permis d’interpeller Douze(12) individus impliqués dans plusieurs affaires de vol et recel portant sur des téléphones portables. La bande, est composée de trois (03) catégories de personnes.

A la tombée de la nuit, la premières catégorie de ces individus s’introduisent dans les habitations des paisibles citoyens pour soustraire des téléphones portables et autres biens de valeurs. Ces mêmes individus sont ceux qui sillonnent les marchés hebdomadaires environnants (Matamey, Katofou, Kantché, Takeita, Koudoumawa, Toudoun Agouwa, etc) pour commettre des forfaitures tels que du vol à l’arrachée, du vol à la sauvette portant sur des téléphones portables et divers autres biens (bijoux, chaussures, céréales, effets vestimentaires,etc).

La seconde catégories de ces malfrats, sont les receleurs qui achètent et revendent les téléphones portables. Ils sont domiciliés à Mai-Moudjia, et sont généralement des étrangers.

Deux receleurs interpelés

Deux (02) autres receleurs cités dans plusieurs affaires de vol de téléphones portables ont été interpellés par la Police Nationale de Dan Barto et mis à la disposition de la DDPN de Matamey.

A la demande de la DDPN Matamey, un (01) autre membre influant de la bande a été interpellé par la Direction Départementale de la Police Nationale de Takeita. Plusieurs téléphones portables ont été retrouvés sur lui et tous provenant des vols.

Quand à la troisième catégorie, il s’agit des conducteurs Taxi moto communément appelé » Kabou Kabou ». Ils assurent la logistique et transportent ces voleurs d’un marché à un autre pour écouler leurs marchandises moyennant, une bonne partie du butin.

Au cours des investigations, l’on découvrira que certains membres de cette bande criminelle se sont aussi introduits dans une habitation, dans l’intention d’abuser sexuellement d’une femme et de ses filles. Après l’échec de la première tentative, ils sont retournés plusieurs fois, obligeant cette famille à quitter leur maison, chaque nuit pour dormir ailleurs afin d’échapper à ces prédateurs sexuels.

A l’issue de cette enquête, dix (10) téléphones portables ont été récupérés et plusieurs cas de vols ont été élucidés. Il s’agit des jeunes, âgés de 14 à 29 ans. Plusieurs de ces jeunes sont consommateurs de stupéfiants et autres produits prohibés.

1.900 Comprimés de Tramadol saisis

Un autre criminels spécialisé dans la fausse monnaie, en provenance du Nigeria a été interpellé à la barrière de Matamey avec 193 faux billets en coupeur 5.000f et 279 billets faux billets en coupure de 10.000f, soit 3.755.000f CFA.

Il a également été retrouvé sur lui, du mercure rouge d’un poids de 410 grammes, une somme de 400.000 Naira et 1.000.000 de FCFA en vrais billets.

Aussi, l’Antenne départementale de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) de Matameye à saisi au cours de cette semaine, 11.900 Comprimés de Tramadol en provenance du Nigeria. Ces saisies ont permis de remonter à la chaîne d’approvisionnement et de vente du Nigeria jusqu’à Zinder.

Plusieurs individus ont été interpellés pour trafic international de drogue à haut risque.

Les révélations de l’enquête portant sur la bande des voleurs à démontrer que beaucoup de ménages n’adoptent pas des mesures de sécurité dans leurs maisons à la tombée de la nuit. Ils laissent les portes ouvertes et ceux qui dorment dehors gardent leurs téléphones portables à porté de main.