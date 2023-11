Niger: mise en service d’un oléoduc géant vers le Bénin

- Publicité-

Malgré les sanctions imposées par la Cedeao après le coup d’État au Niger en juillet, un oléoduc de près de 2 000 km a été inauguré pour acheminer du brut des gisements de pétrole du Sud-Est du Niger jusqu’au Bénin voisin. Cette infrastructure est cruciale pour le Niger qui aspire à exporter son pétrole sur le marché international.

La télévision d’Etat au Niger, a annoncé mercredi, la mise en service d’un oléoduc géant qui doit permettre au pays d’écouler son pétrole brut sur le marché international. Cet oléoduc, long de près de 2 000 km, relie les gisements de pétrole du Sud-Est du Niger au port de Sèmè au Bénin voisin.

L’objectif du Niger est de vendre son pétrole sur le marché mondial, générant ainsi des revenus essentiels pour le développement du pays. Le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, qui a présidé la cérémonie de la mise en service de cette infrastructure a expliqué que les ressources issues de l’exploitation pétrolière seront utilisées exclusivement pour assurer la souveraineté et le développement du Niger, avec un partage équitable des bénéfices pour les populations.

Un projet de 06 milliards de dolars

Le coût total de ce projet s’élève à six milliards de dollars, dont 4 milliards ont été investis dans le développement des champs pétroliers de l’Agadem et 2,3 milliards dans la construction de l’oléoduc.

Le Niger espère augmenter sa production pétrolière, qui atteint actuellement 110 000 barils par jour, pour atteindre 200 000 barils par jour d’ici 2026. Les autorités nigériennes estiment que les exportations de pétrole devraient représenter une part significative du PIB du pays et des recettes fiscales.

Une inauguration précipitée?

Selon plusieurs sources contactées sur place, la cérémonie organisée en grande pompe pour ladite mise en service du pseudo oléoduc n’est rien d’autre qu’un acte « précipité ». En effet, nos sources estiment que les autorités auraient gagné en honnêteté en parlant plutôt du « lancement de la phase 2 du bloc d’Agadem pour l’exportation du pétrole brut ». Cette deuxième phase du projet devrait, à terme, permettre l’exportation du pétrole nigérien vers le marché international via le Bénin voisin.

Autre aspect important, cette inauguration annoncée intervient dans un contexte de fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin imposée par la Cedeao en réaction au coup d’État de juillet, qui a renversé le président Mohamed Bazoum. L’absence remarquable de représentants du Bénin à l’inauguration d’un si grand projet commun, suscite des questions et on est tenté de dire que cet oléoduc ne transportera pas le moindre litre avant plusieurs mois au mieux.