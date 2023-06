Niger: les multimilliardaires Bill Gates et Aliko Dangote chez Mohamed Bazoum

Ce lundi 19 juin 2023, le Président nigérien Mohamed Bazoum a reçu au Palais de la Présidence le cofondateur de Microsoft, Bill Gates et l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote.

L’homme le plus fortuné d’Afrique, le milliardaire nigérian Aliko Dangoté et le milliardaire américain et co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, ont été reçus ce lundi 19 juin 2023 par le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Selon la publication de la page Twitter de la présidence du Niger, Bill Gates a été reçu en qualité de co-président de la Fondation Bill et Melinda Gates.

« Ces deux personnalités ont évoqué avec le Président Mohamed Bazoum le partenariat entre leurs fondations et le Gouvernement du Niger dans le domaine de la santé et du développement. » peut-on lire. « Compte tenu du partenariat de longue date entre le Niger et la Fondation Bill et Melinda Gates sur les questions de vaccination et d’élimination de la polio, l’entretien avec le Chef de l’Etat a notamment porté sur les enjeux majeurs relatifs à la santé et au développement, a indiqué M. Bill Gates à leur sortie d’audience. » a écrit le gouvernement nigérien.

Après sa visite en Chine le week-end, Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, sera au Niger et au Nigeria cette semaine. Comme en Chine, l’objectif est de discuter de la santé et du développement mondial avec des dirigeants nationaux et locaux, des partenaires de la fondation, des bénéficiaires de subventions, des scientifiques et de jeunes innovateurs. Ces visites s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de la Fondation Gates à travailler en étroite collaboration avec les communautés et les dirigeants afin de soutenir l’innovation susceptible d’accélérer les progrès et d’améliorer les conditions de vie dans toute l’Afrique.