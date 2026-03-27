Niger : les bases d’un Niger nouveau se consolident

Le 26 mars 2025 a marqué le lancement officiel de la mise en œuvre des recommandations issues des Assises Nationales pour la Refondation au Niger, une étape opérationnelle destinée à transformer les résolutions adoptées après la période de transition initiée le 26 juillet 2023. Les autorités de la transition ont engagé l’application d’une Charte de la Refondation visant à réorganiser les institutions, encadrer la gestion des ressources naturelles et soumettre certains choix souverains, comme l’implantation de bases militaires étrangères, à la consultation populaire.

Les Assises Nationales ont été tenues sous l’égide du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) qui a pris le pouvoir à la suite des événements de juillet 2023. Ces événements, décrits par les autorités comme un recentrage de la politique extérieure et sécuritaire du pays, ont été accompagnés de tensions régionales et internationales, notamment des sanctions et d’inquiétudes exprimées par certains partenaires. Le CNSP a organisé des assises impliquant des représentants de différentes sphères socioprofessionnelles et des territoires nationaux pour définir un nouveau cadre de gouvernance.

Parmi les recommandations issues de ces travaux figuraient la rédaction et l’adoption d’une Charte de la Refondation, la proposition de dissolution de certains partis politiques, la promotion du président du CNSP au grade de Général d’Armée assorti du titre de Président de la République et d’un mandat de cinq ans modulable selon l’évolution de la situation sécuritaire et l’agenda de la Confédération des États du Sahel (CES/AES). Les travaux ont également préconisé des mécanismes de protection des ressources naturelles et l’instauration d’un recours au référendum pour des décisions concernant des implantations militaires étrangères.

Premières mesures appliquées et effets observés après un an

La Charte de la Refondation, adoptée le 26 mars 2025, définit l’organisation des pouvoirs publics et détaille des principes en matière de patriotisme, citoyenneté et protection de l’intérêt général. Elle institue notamment le recours au référendum populaire pour tout projet d’installation de bases militaires étrangères et prévoit des dispositions visant à encadrer l’exploitation des ressources naturelles afin d’assurer une répartition plus directe des bénéfices au profit des populations nigériennes.

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Sur le plan économique et social, le gouvernement de transition a lancé un Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie destiné à mobiliser des contributions nationales pour le financement de projets prioritaires et des opérations de sécurité intérieure. Les autorités rapportent des apports financiers de différentes couches sociales et mettent en avant des résultats jugés positifs dans le Programme Grande Irrigation, avec des progrès notables dans le volet riziculture, selon les bilans communiqués par les services concernés.

Le Président de la République, Général Abdourahamane Tiani, a effectué une tournée nationale de consultations et de rencontres avec les populations. Ces déplacements ont été présentés par la présidence comme des moments d’échange direct visant à mesurer l’adhésion aux orientations de la Refondation et à ajuster des actions publiques sur la base des retours recueillis sur le terrain.

Les autorités font état d’une stabilisation relative du pays après une période marquée par des contraintes extérieures et des menaces sécuritaires, et indiquent que les mesures institutionnelles et les programmes économiques engagés se poursuivent conformément au calendrier de mise en œuvre fixé par la Charte et les résolutions des Assises Nationales. Le mandat de la présidence résultant de la promotion du chef de la transition est posé à cinq ans avec possibilité d’adaptation en fonction de l’évolution de la sécurité et des décisions liées à la Confédération des États du Sahel.