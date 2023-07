Niger: le siège du parti de Mohamed Bazoum en feu, des voitures incendiées

Après l’annonce de la prise de pouvoir par les militaires putschistes, mercredi soir, des manifestants soutenant les militaires putschistes ont attaqué le siège du parti politique du président Mohamed Bazoum, le 27 juillet 2023 à Niamey.

Une première manifestation de soutien aux militaires putschistes a rassemblé plusieurs centaines de personnes jeudi matin à Niamey, ont constaté des journalistes de l’AFP, qui ont vu plusieurs drapeaux russes brandis. Des jeunes se sont rendus au siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir), à quelques kilomètres du rassemblement, où ils ont mis le feu à des voitures. Les manifestants étaient rentrés dans le bâtiment et ont emmenés des frigidaires, des climatisseurs.

#Niger Scènes de saccage du siège parti au pouvoir le PNDS Tarayya et subit brandissement de drapeaux russes dans la capitale #Niamey. Que la paix et la stabilité reviennent vite dans ce pays ami et frère pic.twitter.com/moPaiQfbkZ