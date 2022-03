Niger: le président Bazoum libère plusieurs djihadistes dans l’intention d’ouvrir un dialogue

Selon plusieurs informations, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a pris la décision de privilégier le dialogue avec les djihadistes qui sévissent dans le pays. Pour ce faire, Bazoum a procédé à la libération de plusieurs terroristes détenus par les forces de sécurité nigériennes, rapporte Jeune Afrique.

« J’ai identifié neuf chefs terroristes. On m’a conseillé de libérer des prisonniers que j’ai directement reçus (après leur libération) au palais de la présidence parce que je cherche la paix », a déclaré le président nigérien, vendredi soir. Il a ajouté que « je ne ménage aucun moyen. J’ai libéré sept à huit personnes détenues dans les prisons de Kollo (Sud), de Koutoukalé (prison de haute sécurité) et j’ai plein d’émissaires dans toutes les zones (…) j’ai essayé des réconciliations dans les villages, je me débrouille comme je peux ».

La décision du président Bazoum de libérer des terroristes pour la paix et l’envoi d’émissaires vers certains, suppose donc que le Niger a opté pour le dialogue avec les groupes terroristes ou avec les jeunes qui s’engagent dans leurs rangs. Cette voie du Niger pourrait rencontrer un obstacle de taille dans en sens que la France, un partenaire stratégique du pays, n’a jamais voulu en entendre parler. Aussi l’annonce intervient alors que Paris veut redéployer ses troupes du Mali vers le Niger qu’elle considère comme un allié fiable.

Alors, comment donc un allié fiable de la France a pu entamer des discussions avec les djihadistes sans que Paris n’ai encore rien dit? Si le Niger poursuit le dialogue, le pays pourrait bien retrouver une certaine paix car cette option a plusieurs fois été considérée comme une bonne option par le Mali, sauf que la France s’y opposait. On attend donc de savoir la réaction de Paris sur cette question.