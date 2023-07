Niger: le Gal Abdouramane Tchiani s’autoproclame président de la Transition

Suspecté d’être derrière la mutinerie contre le président nigérien, le commandant de la garde présidentielle, figure controversée de l’armée, d’est finalement désigné comme Président du CNSP ce vendredi 28 Juillet.

Après 48h de concertation, le général Abdouramane Tchiani, chef de la garde présidentielle des deux derniers présidents du Niger est finalement sorti de son silence pour officialiser sa prise du pouvoir en tant que Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Selon une déclaration lue par l’homme lui-même, le mystérieux patron de la garde présidentielle depuis 2015 a justifié le coup d’État par « la dégradation de la situation sécuritaire » dans le pays.

« Mes chers compatriotes, de toute évidence, les autorités déchues se sont engagées à mettre en place une sorte de milice pour leur seul intérêt », a affirmé le général de brigade deux étoiles. Leader des putschistes, le général Tchiani n’avait pas encore pris la parole publiquement. C’était jusque-là le colonel Amadou Abdramane qui s’exprimait au nom du CNSP.

Également connu sous le nom d’Omar Tchiani, il a organisé une prise de pouvoir qui a débuté mercredi lorsque l’unité de la garde présidentielle qu’il dirigeait s’est emparée du chef du pays. La première transition pacifique et démocratique du Niger depuis l’indépendance en 1960 s’en trouve ainsi brisée. On pense que le président Mohamed Bazoum est en bonne santé et qu’il est toujours détenu par ses propres gardes.