Niger: l’armée américaine reprend ses missions de drones et d’avions pilotés

L’armée américaine a repris les opérations de vol de drones et d’avions pilotés à partir de bases aériennes au Niger, plus d’un mois après qu’un coup d’État a temporairement interrompu toutes ces activités dans ce pays.

L’armée américaine a repris ses opérations au Niger, faisant voler des drones et d’autres aéronefs à partir des bases aériennes du pays, plus d’un mois après qu’un coup d’État ait interrompu les activités, a déclaré le chef des forces aériennes en Europe et des forces aériennes en Afrique. Depuis le coup d’État de juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les quelque 1 100 soldats américains déployés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest ont été confinés dans leurs bases militaires.

Le général James Hecker a déclaré mercredi que les négociations avec les dirigeants militaires du Niger avaient abouti à la reprise de certaines missions de renseignement et de surveillance. « Pendant un certain temps, nous n’avons pas effectué de missions sur les bases, ils ont pratiquement fermé les aérodromes », a déclaré le général Hecker aux journalistes lors de la convention annuelle de l’Association des forces aériennes et spatiales (Air and Space Forces Association).

« Grâce au processus diplomatique, nous effectuons maintenant, je ne dirais pas 100 % des missions que nous faisions auparavant, mais nous effectuons un grand nombre de missions que nous faisions auparavant », a-t-il ajouté. M. Hecker a précisé que les États-Unis effectuaient des missions avec ou sans équipage et que ces vols avaient repris « au cours des deux dernières semaines ».

Le Pentagone a déclaré la semaine dernière que certaines forces américaines avaient été déplacées de la base aérienne 101, près de la capitale Niamey, vers une autre base, l’aéroport 201, à Agadez. Agadez est située à environ 920 km au nord-est de Niamey.

Only the Pentagon could call its drone base in Agadez, Niger – the largest “airman-built” project in Air Force history – a “low-cost” facility. So far, it has cost US taxpayers around a quarter-billion dollars. Full story @theintercept https://t.co/LDj3A4ASND pic.twitter.com/klDjtsCWvW — Nick Turse (@nickturse) September 8, 2023