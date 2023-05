Niger: lancement d’une campagne de vaccination contre la méningite

- Publicité-

Les autorités nigériennes ont réagi promptement face à l’augmentation des cas de méningite dans le pays, en lançant une vaste campagne de vaccination. Le ministre de la Santé publique et des affaires sociales, Idi Illiassou Mainassara, a annoncé le début de la campagne dans la région de Zinder, visant à protéger près de 372 000 personnes âgées de 2 à 29 ans. Cette initiative vise à endiguer la propagation de la maladie qui a déjà causé la perte de 102 vies au Niger.

Depuis novembre de l’année précédente jusqu’à aujourd’hui, le Niger a enregistré un total de 1 813 cas de méningite, suscitant une grande inquiétude dans le pays. La région de Zinder, située dans le sud-est du pays, est particulièrement touchée avec 1 473 cas signalés, dont 84 ont malheureusement conduit au décès des personnes infectées.

Conscientes de la gravité de la situation, les autorités nigériennes ont pris des mesures immédiates pour lutter contre cette maladie potentiellement mortelle. La vaccination est un moyen essentiel pour freiner la propagation de la méningite, et c’est pourquoi une campagne d’une telle envergure a été lancée. Les responsables de la santé ont ciblé près de 372 000 individus âgés de 2 à 29 ans, qui sont les plus vulnérables face à cette maladie. Les équipes médicales se sont mobilisées dans la région de Zinder, où la campagne a débuté.

- Publicité-

Le ministre de la Santé publique et des affaires sociales, Idi Illiassou Mainassara, a souligné l’importance de cette initiative de vaccination dans un message publié sur son compte Twitter. Il a affirmé que la santé et le bien-être de la population nigérienne étaient leur priorité absolue. En veillant à ce que les groupes les plus à risque soient protégés, le gouvernement espère réduire le nombre de nouveaux cas et éviter davantage de pertes tragiques.